Haberler Magazin Videoları Esra Bilgiç estetiksiz halinin görenler inanamadı! ‘’Sende mi Esra’’

Esra Bilgiç estetiksiz halinin görenler inanamadı! ‘’Sende mi Esra’’

Esra Bilgiç estetiksiz halinin görenler inanamadı! ‘’Sende mi Esra’’
03.08.2021 19:01
Ana Sayfa 00:37
Masterchef'te kılıçlar...
Ana Sayfa 01:03
Azerbaycan'dan 220 itfaiye eri...
Ana Sayfa 06:20
Milyonlarca memurun gözü 12...
Ana Sayfa 01:12
Muğla Datça açıklarında 5...
Ana Sayfa 00:58
Artvin Yusufeli'nde yangın! 10...
Ana Sayfa 11:30
Vahşice katledilmişti! Babası...
Ana Sayfa 01:35
Başkan Erdoğan'a sosyal...
Ana Sayfa 01:18
Orman işçisinin oğluyla...
Ana Sayfa 00:29
Utanmadan millete "koyun" dedi
Ana Sayfa 05:49
Bodrum'da yangının sitelere...
Ana Sayfa 02:35
Yürekler paramparça
Ana Sayfa 00:14
Kendisine büyü yaptığını...

Diriliş Ertuğrul ve Ramo dizileri ile yıldızı parlayan Esra Bilgiç, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Ancak ünlü oyuncunun sosyal medyada yayınlanan estetiksiz hali hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Doğal güzel sanılırken estetik harikası olduğu ortaya çıkan oyuncu, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Bilgiç'in estetik yaptırdığını öğrenen sosyal medya kullanıcıları ise 'Sen de mi Esra?', 'Doğal güzel sanıyordum', 'Bambaşka biri olmuş' yorumlarında bulundu. İşte ünlü oyuncu Esra Bilgiç'in estetiksiz hali...


Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Diriliş Ertuğrul ve Ramo’nun yıldızı ‘Sen de mi Esra?’ dedirtti akılalmaz değişimi olay oldu
Magazin Videoları