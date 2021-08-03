Esra Bilgiç estetiksiz halinin görenler inanamadı! ‘’Sende mi Esra’’

Diriliş Ertuğrul ve Ramo dizileri ile yıldızı parlayan Esra Bilgiç, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Ancak ünlü oyuncunun sosyal medyada yayınlanan estetiksiz hali hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Doğal güzel sanılırken estetik harikası olduğu ortaya çıkan oyuncu, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Bilgiç'in estetik yaptırdığını öğrenen sosyal medya kullanıcıları ise 'Sen de mi Esra?', 'Doğal güzel sanıyordum', 'Bambaşka biri olmuş' yorumlarında bulundu. İşte ünlü oyuncu Esra Bilgiç'in estetiksiz hali...