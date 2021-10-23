Eski eşi Özcan Deniz’e tokat atıp üstünü yırtan, Feyza Aktan’dan açıklama geldi

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında devam eden velayet davasının dördüncü duruşması bugün görüldü. Duruşmanın ardından Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında geçen mart ayında yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gündeme bomba gibi düşen görüntülerde; Feyza Aktan'ın eski eşine tokat attığı ve Deniz'in üzerine saldırarak tişörtünü yırttığı görüldü. Aktan, çok konuşulan görüntülerin ardından suskunluğunu bozarak sosyal medya hesabında açıklamada bulundu. İşte Feyza Aktan'ın o açıklaması...