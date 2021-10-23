Haberler Magazin Videoları Eski eşi Özcan Deniz’e tokat atıp üstünü yırtan, Feyza Aktan’dan açıklama geldi

Eski eşi Özcan Deniz’e tokat atıp üstünü yırtan, Feyza Aktan’dan açıklama geldi

Eski eşi Özcan Deniz’e tokat atıp üstünü yırtan, Feyza Aktan’dan açıklama geldi
23.10.2021 00:47 - Son Güncelleme: 23.10.2021 00:52
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Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında devam eden velayet davasının dördüncü duruşması bugün görüldü. Duruşmanın ardından Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında geçen mart ayında yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gündeme bomba gibi düşen görüntülerde; Feyza Aktan'ın eski eşine tokat attığı ve Deniz'in üzerine saldırarak tişörtünü yırttığı görüldü. Aktan, çok konuşulan görüntülerin ardından suskunluğunu bozarak sosyal medya hesabında açıklamada bulundu. İşte Feyza Aktan'ın o açıklaması...

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Feyza Aktan, gündeme bomba gibi düşen görüntülerin ardından sosyal medya hesabında açıklamada bulundu.

Instagram hesabında paylaşımda bulunan Aktan, "Uzun süredir zorlu bir süreçten geçiyorum. Medyaya servis edilen görüntülerle yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu. Yaşadığım süreçlerle ilgili yakın bir zamanda açıklama yapacağım" dedi.

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