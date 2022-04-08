Engincan Ural’dan evlilik teklifi! Sevgilisi sosyal medyayı salladı

Henüz çocuk yaşlarda sahneye çıkmaya başlayan Sibel Can, hem güzelliği hem de sesiyle ortalığı kasıp kavururken Hakan Ural'a aşık oldu. 14 yaşında tanınır hale gelen Can, 17'sinde Hakan Ural ile nikah masasına oturdu ve 11 yıl aynı yastığa baş koydu. Ünlü şarkıcının ve evlilikten Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki evladı oldu. Melisa Ural sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile sık sık magazin gündeminde yer alırken asıl bombayı ağabeyi Engincan Ural patlattı. Sevgilisine evlilik teklifi eden Ural, 'evet' yanıtını aldı. Genç adamın sır gibi sakladığı Merve ise güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. İşte Hakan Ural ile Sibel Can'ın müstakbel gelini...