Engincan Ural ve 1.5 aylık eşi Merve Kaya boşanıyor mu? Sibel Can’dan bu haberlere sosyal medyadan yanıt

17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlenen ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evlada sahip olan Sibel Can, ardından 2000 yılında başka bir evlilik yaptı ve Emir Aksüt adında bir erkek evlat daha dünyaya getirdi. Hakan Ural ise Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisella adında bir kız çocuğu daha oldu. 10 Ekim'de ilk evladı olan Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can düğünde çılgınlar gibi eğlendi. "Karşınızda hem anne hem de kayınvalide duruyor" diyen Sibel Can'ın oğlunun ihanete uğradığı iddia edilmişti ancak konuyla ilgili ilk açıklama yine Sibel Can'dan geldi.