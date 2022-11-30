Haberler Magazin Videoları Engincan Ural ve 1.5 aylık eşi Merve Kaya boşanıyor mu? Sibel Can’dan bu haberlere sosyal medyadan yanıt

Engincan Ural ve 1.5 aylık eşi Merve Kaya boşanıyor mu? Sibel Can’dan bu haberlere sosyal medyadan yanıt

Engincan Ural ve 1.5 aylık eşi Merve Kaya boşanıyor mu? Sibel Can’dan bu haberlere sosyal medyadan yanıt
30.11.2022 18:15 - Son Güncelleme: 30.11.2022 18:16

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:32
Aleyna Tilki’den olay kombin!
Magazin 00:28
Masterchef Büşra'nın sevgilisi...
Magazin 02:02
Engin Akyürek ile Tuba...
Magazin 03:33
Seren Serengil’den Pınar...
Magazin 00:07
Melis Sezen beyazlar içinde...
Magazin 01:57
Kuliste cinsel ilişki...
Magazin 03:39
Trafik kazasında yaşamını...
Magazin 00:04
Yasmin Erbil en doğal haliyle...
Magazin 00:37
67’lik Gülşen ortalığı kasıp...
Magazin 02:00
Somer Şef'ten elenen isme olay...
Magazin 00:20
Pelin Karahan da estetik...
Magazin 00:10
Gupse Özay’dan eğlenceli...

17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlenen ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evlada sahip olan Sibel Can, ardından 2000 yılında başka bir evlilik yaptı ve Emir Aksüt adında bir erkek evlat daha dünyaya getirdi. Hakan Ural ise Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisella adında bir kız çocuğu daha oldu. 10 Ekim'de ilk evladı olan Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can düğünde çılgınlar gibi eğlendi. "Karşınızda hem anne hem de kayınvalide duruyor" diyen Sibel Can'ın oğlunun ihanete uğradığı iddia edilmişti ancak konuyla ilgili ilk açıklama yine Sibel Can'dan geldi.

Magazin Videoları

Sibel Can bu paylaşımla boşanma haberlerini yalanladı.

Sibel Can oğlu Engincan Ural ile gelini Merve Kaya'dan gelen haberle kahroldu! 1.5 aylık evlilikte boşanma kararı! Nedeni ise çok vahim...

SON DAKİKA