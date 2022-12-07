Engin Benli’nin eşini görenler hayran kaldı! Eşi bakın hangi oyuncu çıktı

Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil gibi isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Tatavlalı karakteriyle dahil olan Engin Benli, bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Özellikle ailesi merak edilen Benli hakkında "Engin Benli'nin eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Benli'nin kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Engin Benli'nin kendisi gibi oyuncu olan eşi kimmiş...