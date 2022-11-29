Engin Akyürek Tuba Büyüküstün aşkı ifşalandı! Görüntüleri ortaya çıktı! "Vay be ne aşkmış"

Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün aşkı ifşalandı görüntüleri ortaya çıktı! Dizi aşkı yıllar sonra gerçek oldu o detayı görenler, "Vay be ne aşkmış" yorumları yaptı. Yıllar önce yayınlanan ve reyting rekorları kıran ATV dizisi Kara Para Aşk dizisiyle hafızalara kazanan, son olarak Sefirin Kızı dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek, uyumlarıyla ekrana damga vurmuşlardı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia gündeme geldi. Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk mı yaşıyor? İşte kafaları karıştıran o kareler ve detaylar...