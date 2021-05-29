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''En iyisine binmek isterim'' diyen Aygün Aydın yatağından Hakan Sabancı'ya seslendi! Hakoş gelsene seninle birkaç şey denemek...

''En iyisine binmek isterim'' diyen Aygün Aydın yatağından Hakan Sabancı'ya seslendi! Hakoş gelsene seninle birkaç şey denemek...
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Hakan Sabancı'yla olan ilişkisini ifşalayarak sosyal medyada ününe ün katan Aygün Aydın sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yine gündem oldu. Aygün son olarak Lamborghini marka aracın üstünde poz vererek "Beni bilirsiniz ben sadece en iyisine binmek isterim" notuyla paylaşmıştı. Yatağından paylaşım yapan Aydın bu kez de, "Hakoş hadi bana gelsene, seninle birkaç şey denemek istiyorum" sözleriyle şaşkına çevirdi.


Aygün Aydın, sosyal medya hesabı Instgramdan paylaştığı videoda, Hakan Sabancı'yı evine çağırdı.

Aygün, "Hakoş fotoğraf paylaşmışsın. Fark ettim ki biraz kilo almışsın, artık sıskoş değilsin. Biraz da sakalın çıkmış. Keşke burada olsaydın... Hakan hadi bana gelsene, seninle birkaç şey denemek istiyorum " ifadelerini kullandı.

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