Emre Aşık'ın eşcinsel görüntülerinden sonra bir bomba itiraf daha! Meğer Yağmur Sarnıç Galatasaraylı sevgilisini kıskandırmak için...

Yağmur Sarnıç'in itirafları bitmiyor. Eski futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın olaylı boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. Emre Aşık'ın kendisini öldürme planı yaptığı iddiasıyla davalık olduğu Yağmur Aşık arasındaki çekişmeli boşanma davası bugün Aile Mahkemesi'nde görüldü. Emre Aşık duruşmaya katılırken Yağmur Aşık boşanma davasına gelmedi. Tanıkların dinlendiği davada Yağmur Aşık'ın vekili çocukların velayeti almak için tekrardan talepte bulundu. Mahkeme ise ikinci kez reddetti. Katıldığı bir programda boşanmak üzere olduğu eşi Emre Aşık hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza atan Yağmur Sarnıç, Galatasaraylı sevgilisini kıskandırmak için Emre Aşık'la birlikte olduğunu itiraf etti.