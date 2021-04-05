Emre Aşık'ın eşcinsel görüntülerinden sonra bir bomba itiraf daha! Meğer Yağmur Sarnıç Galatasaraylı sevgilisini kıskandırmak için...
Yağmur Sarnıç'in itirafları bitmiyor. Eski futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın olaylı boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. Emre Aşık'ın kendisini öldürme planı yaptığı iddiasıyla davalık olduğu Yağmur Aşık arasındaki çekişmeli boşanma davası bugün Aile Mahkemesi'nde görüldü. Emre Aşık duruşmaya katılırken Yağmur Aşık boşanma davasına gelmedi. Tanıkların dinlendiği davada Yağmur Aşık'ın vekili çocukların velayeti almak için tekrardan talepte bulundu. Mahkeme ise ikinci kez reddetti. Katıldığı bir programda boşanmak üzere olduğu eşi Emre Aşık hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza atan Yağmur Sarnıç, Galatasaraylı sevgilisini kıskandırmak için Emre Aşık'la birlikte olduğunu itiraf etti.
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık'ın eşcinsel görüntüleri olduğu yönündeki iddialarla gündeme bomba gibi düşmüştü. Çekişmeli boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a kendisini dolandırdığını, para sakladığını ve başka erkeklerle gezdiğini iddia ederek 2019 yılında çekişmeli boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etmişti.
DAVA GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR
Sık sık gündeme gelen Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davası bugün Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya davacı-karşı davalı Emre Aşık vekilleri ile birlikte katılım sağlarken Yağmur Aşık, katılım sağlamadı. Çekişmeli ve gizli devam eden davada basın içeriye alınmadı.
Duruşmada Emre Aşık tarafından getirilen iki yeni tanık dinlendi. Yağmur Aşık'ın vekili tarafından çocukların velayetinin anneye verilmesi için tekrardan talepte bulunuldu. Mahkeme, velayet talebini reddetti. Davanın bir an önce sonuçlanmasını bekleyen Emre Aşık, karşı tarafın süreci uzatmak için ellerinden geleni yaptıklarını ileri sürdü. Kararın çıkmadığı davada duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
"GALATASARAYLI SEVGİLİMİ KISKANDIRMAK İÇİN EMRE'YLE BİRLİKTE OLDUM"
Gerek Emre Aşık ile yaşadığı problemler gerekse de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Yağmur Sarnıç, katıldığı bir YouTube kanalında yıllardır yaşadığı sorunları anlattı ve özel hayatı hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarnıç, "Emre Aşık ile nasıl tanıştınız?", "Emre Aşık'ın cinsel tercihinden emin misin?" ve "Ne oldu da boşanmaya karar verdiniz?" gibi sorulara yanıt verirken yıllar önce sevgilisini kıskandırmak için Emre Aşık'la birlikte olduğunu da itiraf etti.