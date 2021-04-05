Emre Aşık'ın eşcinsel görüntülerinden sonra bir bomba itiraf daha! Meğer Yağmur Sarnıç Galatasaraylı sevgilisini kıskandırmak için...

"GALATASARAYLI SEVGİLİMİ KISKANDIRMAK İÇİN EMRE'YLE BİRLİKTE OLDUM"

Gerek Emre Aşık ile yaşadığı problemler gerekse de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Yağmur Sarnıç, katıldığı bir YouTube kanalında yıllardır yaşadığı sorunları anlattı ve özel hayatı hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarnıç, "Emre Aşık ile nasıl tanıştınız?", "Emre Aşık'ın cinsel tercihinden emin misin?" ve "Ne oldu da boşanmaya karar verdiniz?" gibi sorulara yanıt verirken yıllar önce sevgilisini kıskandırmak için Emre Aşık'la birlikte olduğunu da itiraf etti.