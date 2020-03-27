Elon Musk'ın ünlü oyuncuyla kaçamağı ortaya çıktı! Asansör kamerası her şeyi ele verdi

Elon Musk ile ABD'li oyuncu Amber Heard'ın yaşadığı kaçamak asansör kamera kayıtlarından ortaya çıktı. Amber Heard bir zamanlar Amerikalı oyuncu Johnny Depp'le yaşadığı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles şehrindeki çatı katı evinde asansörde milyarder girişimci Elon Musk ile görüntülendi. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile Amber Heard'ın asansör görüntüleri gündeme bomba gibi düştü! Musk sevgilisi Kanadalı müzisyen Grimes'den bebek bekliyor!
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