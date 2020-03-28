Survivor'da Yasin ve Evrim arasında neler oluyor? 'Böyle çok tatlı ve yakışıklısın' 28.03.2020 12:21

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken, gönüllüler takımında sivrilen iki isim olan Yasin ve Evrim arasındaki geçen bu diyalog sosyal medyayı salladı. Sürekli kavga eden Yasin ve Evrim'in bu kez sırt sırta sohbet ettiği görüntülerde, çok zayıfladığını söyleyen Yasin'e Evrim, iltifatlar yağdırıyor. Evrim'in Yasin'e 'Böyle çok tatlı ve yakışıklısın' dediği o anlar çok konuşuldu.

Survivor'da son haftalarda ödül oyunlarının çoğunu kaybeden gönüllüler takımı adada açlıkla mücadele ediyor. Bu durumun en çok etkilediği isim ise Yasin Obuz oldu.

Dış görünüşünden çok zayıfladığı belli olan Yasin'e, arkadaşları da takılmadan edemedi. Sık sık Evrim'e takılan Yasin halinin olmadığını söyleyerek Evrim'e takılamadığını ama yemek yediği zaman eski haline döneceğini söyledi. Evrim ise kilo veren Yasin'e iltifatlar yağdırdı.

Evrim "Yasin'in gözlerine en iyi ben bakarım" diyerek omzuna yaslandı; yetmedi Yasin'e "Böyle çok yakışıklısın" diyerek iltifat etti. O anlar acunn sitesinde paylaşıldı. 'Çok tatlı ve yakışıklısın Yasin' diyen Evrim başını ise Yasin'in omzundan alamadı.