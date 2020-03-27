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Elon Musk'ın ünlü oyuncuyla kaçamağı ortaya çıktı! Asansör kamerası her şeyi ele verdi

Elon Musk ile ABD'li oyuncu Amber Heard'ın yaşadığı kaçamak asansör kamera kayıtlarından ortaya çıktı. Amber Heard bir zamanlar Amerikalı oyuncu Johnny Depp'le yaşadığı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles şehrindeki çatı katı evinde asansörde milyarder girişimci Elon Musk ile görüntülendi. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile Amber Heard'ın asansör görüntüleri gündeme bomba gibi düştü! Musk sevgilisi Kanadalı müzisyen Grimes'den bebek bekliyor!

27.03.2020 13:06 - Son Güncelleme: 27.03.2020 13:49
Elon Musk'ın ünlü oyuncuyla kaçamağı ortaya çıktı! Asansör kamerası her şeyi ele verdi

Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp'in bir zamanlar eski eşi oyuncu Amber Heard ile yaşadığı çatı katı evinde, Heard ile Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın kaçamağını belgeleyen anlar İngiliz basınına sızdı. Heard ve Musk, asansörde görüntülendi.

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Elon Musk'ın ünlü oyuncuyla kaçamağı ortaya çıktı! Asansör kamerası her şeyi ele verdi

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile ABD'li oyuncu Amber Heard'ın yaşadığı kaçamak anları İngiliz medyasından Daily Mail flaş haber duyurusuyla servis etti.

Elon Musk'ın ünlü oyuncuyla kaçamağı ortaya çıktı! Asansör kamerası her şeyi ele verdi

Habere göre, Amber Heard bir zamanlar Amerikalı oyuncu Johnny Depp'le yaşadığı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles şehrindeki çatı katı evinde asansörde milyarder girişimci Elon Musk'a sarılırken görüntülendi.

Elon Musk'ın ünlü oyuncuyla kaçamağı ortaya çıktı! Asansör kamerası her şeyi ele verdi

Heard ve Musk'ın sarıldığı anların fotoğrafının ne zaman çekildiği tam olarak bilinmezken, Musk'ın buluşmaya başlayana kadar Heard ile Depp'in zaten ayrılmış olduğu konusunda ısrarcı olduğu ve ikilinin arasını kendisinin açmadığını ileri sürdüğü belirtildi.

Elon Musk'ın ünlü oyuncuyla kaçamağı ortaya çıktı! Asansör kamerası her şeyi ele verdi

Öte yandan ABD'li oyuncu Depp ise 2015'te Heard ile olan evliliklerinin birinci ayında Heard ile Musk'ı ilişki yaşamakla suçluyor.

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