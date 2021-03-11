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EDHO'nun Lütfiye'si Yasemin Sakallıoğlu evlendi! Çiftin ilk dansı kameralara böyle yansıdı

EDHO'nun Lütfiye'si Yasemin Sakallıoğlu evlendi! Çiftin ilk dansı kameralara böyle yansıdı
11.03.2021 13:24
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EDHO'nun Lütfiye'si sessiz sedasız evlendi! Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir dönem Hayriye Çakırbeyli'nin eli ayağı olan Lütfiye karakteri ile hafızalara kazındı Yasemin Sakallıoğlu... Geçtiğimiz yıl sevgilisi Burak Yırtar ile nişanlanan Yasemin Sakallıoğlu sürpriz nikahı sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla duyurdu ve ardından paylaştığı notla pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetli olduğunu açıkladı. İşte EDHO'nun Lütfiye'si Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar'ın nikahından ilk kareler ve ilk danslarından görüntüler...


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