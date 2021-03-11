Berrak Tüzünataç yine yaptı yapacağını! Uraz Kaygılaroğlu'yla aşkı bomba etkisi yaratan Berrak...

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem yaratan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'ın, son olarak Sefirin Kızı adlı dizide Gediz karakterine hayat veren ve diziden kısa bir süre önce ayrılan meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu'yla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Magazin gündemini sallayan bu aşk haberinin etkisi dinmezken Berrak Tüzünataç yine yaptı yapacağını. Berrak Tüzünataç yeni imajını Instagram hesabından paylaştı ve tabi ki yorumlar gecikmedi. Kısacası yine Berrak Tüzünataç yine olay yarattı.

Berraz Tüzünataç yine yaptı yapacağını! Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'yla aşkı bomba etkisi yaratan Berrak... Berrak Tüzünataç yılın aşk bombalarından birine imzasını atarken diğer bir yandan Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Ali Yörenç'ten ayrıldıktan sonra meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu'yla aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç radikal bir kararla imaj değişikliğine gitti. Berraz Tüzünataç'ın yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü.

Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Berrak Tüzüantaç, son videosu ile gündem oldu. İmaj değişikliği yapan Tüzünataç, yeni haliyle Instagram'a damgasını vurdu.

Uzun saçlarından vazgeçen Berrak Tüzünataç, imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kestirerek bambaşka bir görünüme kavuşan Tüzünataç, yeni imajını paylaştığı bir video ile takipçilerinin beğenisine sundu.

Tüzünataç'ın paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken sosyal medyayı ikiye böldü.

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları güzel oyuncunun imajını beğenirken bazıları uzun saçın yakıştığını söyledi.

Son olarak Uraz Kaygılaroğlu'nun adı Berrak Tüzünataç ile anılıyordu. Aşkın ilk kanıtı ortaya çıktı.

Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç'ın aşk dedikodusu, Kaygılaroğlu tarafından doğrulandı. Kaygılaroğlu Instagram hesabından "Uyanmam" adlı şarkıyı paylaştı ve Berrak Tüzünataç'ı etiketledi. Oyuncu böylelikle aşkını ilan etti.

ARADIĞI AŞKI BULAMADI

Berk Suyabatmaz'dan ayrıldıktan sonra senarist Ece Yörenç'in oğlu Ali Yörenç ile birliktelik yaşayan oyuncu Berrak Tüzünataç da aradığı aşkı yine bulamamış ve ayrılık kararı almıştı.