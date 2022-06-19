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Eda Taşpınar’dan cesur paylaşım! Siyah bikinisiyle dans ettiği anlar sosyal medyayı salladı

Eda Taşpınar’dan cesur paylaşım! Siyah bikinisiyle dans ettiği anlar sosyal medyayı salladı
19.06.2022 18:54 - Son Güncelleme: 19.06.2022 18:54

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Son olarak oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşayan ve fikir ayrılıkları yüzünden geçen yıl ilişkisini bitiren sosyetik güzel Eda Taşpınar, Şubat ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Şimdilerde sevgilisiyle deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran sosyetik güzel, tatil pozlarını sık sık sosyal medyada yayınlamayı da ihmal etmedi. Güneşlenirken verdiği bikinili pozlarıyla sık sık gündem olan ünlü isim, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ancak bu kez gece yarısı kumsalda çektirdiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Dekolteli bikini altıyla da dikkat çeken Taşpınar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Eda Taşpınar'ın o paylaşımı...

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