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Eda Ece düğün davetiyesinde flaş detay! Meğer gerçek soyadı bambaşkaymış...

Eda Ece düğün davetiyesinde flaş detay! Meğer gerçek soyadı bambaşkaymış...
21.06.2023 18:06 - Son Güncelleme: 21.06.2023 18:07

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Evlenmelerine sayılı günler kalan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’in düğün davetiyeleri ortaya çıktı. Bugün doğum gününü kutlayacak, yarın ise nikah masasına oturacak Eda Ece’nin davetiyedeki “Uzunalioğlu” soyadını görenler şaştı kaldı.

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Güzel oyuncu Eda Ece, 4 yıldır birlikte olduğu Buğrahan Tuncer ile yarın hayatını birleştirecek.

Geçtiğimiz ay aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanan ünlü çiftin düğün töreni merakla beklenirken davetiyeleri ortaya çıktı.

İstanbul'da lüks bir otelde dünyaevine girecek olan çiftin, davetiyelerin sade olması herkes tarafından beğenildi.

Ece'nin nikah şahitliğini ise menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen ve Ayşegül Aldinç'in yapacağı öğrenildi.

GÖRENLER ŞAŞIRDI!
Öte yandan davetiyedeki bir detay herkesin dikkatini çekti. Güzel oyuncunun soyadı "Ece" olarak bilen hayranları davetiyenin üstünde yazan "Uzunalioğlu" soyadını görünce bir hayli şaşırdı.

Sosyal medyada çok konuşulan bu konu hakkında şu komik yorumlar yapıldı: "Bir yaşıma daha girdim.", "Yıllardır yanlış biliyormuşuz" ve "Düğün olmasa doğrusunu hiç bilemeyecektik."

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