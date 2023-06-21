Eda Ece düğün davetiyesinde flaş detay! Meğer gerçek soyadı bambaşkaymış...

Güzel oyuncu Eda Ece, 4 yıldır birlikte olduğu Buğrahan Tuncer ile yarın hayatını birleştirecek.

Geçtiğimiz ay aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanan ünlü çiftin düğün töreni merakla beklenirken davetiyeleri ortaya çıktı.

İstanbul'da lüks bir otelde dünyaevine girecek olan çiftin, davetiyelerin sade olması herkes tarafından beğenildi.

Ece'nin nikah şahitliğini ise menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen ve Ayşegül Aldinç'in yapacağı öğrenildi.

GÖRENLER ŞAŞIRDI!

Öte yandan davetiyedeki bir detay herkesin dikkatini çekti. Güzel oyuncunun soyadını "Ece" olarak bilen hayranları davetiyenin üstünde yazan "Uzunalioğlu" soyadını görünce bir hayli şaşırdı.

Sosyal medyada çok konuşulan bu konu hakkında şu komik yorumlar yapıldı: "Bir yaşıma daha girdim.", "Yıllardır yanlış biliyormuşuz" ve "Düğün olmasa doğrusunu hiç bilemeyecektik."