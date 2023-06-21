Şırdancı Mehmet'ten uçakta tepki toplayan hareket! Göğsünden şırdan çıkaratp yedi

Türk Hava Yolları uçağında şırdan yerken çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan "Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Sur'a marka değerine zarar verdiği gerekçesiyle 6 ay uçak bileti satmama kararı aldı.
Türk Hava Yolları uçağında şırdan yerken çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan "Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Sur'a marka değerine zarar verdiği gerekçesiyle 6 ay uçak bileti satmama kararı aldı.
ŞIRDANCI MEHMET UÇAKTA ŞIRDAN YEDİ
Uçuşta yemek servisinin yapılmasının ardından üzerindeki tişörtünün içinden çıkardığı 2 şırdanı limon sıkarak yedi.
Sur, cep telefonu ile kaydettiği bu anları daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı.
THY'DEN FLAŞ KARAR
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasını üzerine THY, marka değerine zarar verdiği gerekçesiyle Mehmet Sur'a 6 ay boyunca bilet satmama kararı aldı.