Şırdancı Mehmet'ten uçakta tepki toplayan hareket! Göğsünden şırdan çıkaratp yedi

ŞIRDANCI MEHMET UÇAKTA ŞIRDAN YEDİ

Uçuşta yemek servisinin yapılmasının ardından üzerindeki tişörtünün içinden çıkardığı 2 şırdanı limon sıkarak yedi.

Sur, cep telefonu ile kaydettiği bu anları daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı.

THY'DEN FLAŞ KARAR

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasını üzerine THY, marka değerine zarar verdiği gerekçesiyle Mehmet Sur'a 6 ay boyunca bilet satmama kararı aldı.