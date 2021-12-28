Eda Ece basketbolcu aşkını kıramadı! Buğrahan Tuncer istedi Eda Ece evini değiştirdi! Aylık 40 bin TL kira ödeyen Eda Ece'nin yeni evi...

Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer beğenmeyince çok beğenerek satın aldığı evini terk etti! Alan Hakko, Mustafa Sandal, Osman Çarmıklı, Yasemin Aloğlu gibi ünlü isimlerin oturduğu Ulus'taki siteyi çok beğenen ve hemen bir daire satın alan oyuncu Eda Ece, basketbolcu aşkını kıramadı, Kalamış'a kiraya çıktı. Dairesini 40 bin TL'ye kiraya veren Eda Ece, Kalamış'tan bir bahçe katı tuttu. Bu bahçe katına da aylık 40 bin TL kira ödeyen güzel oyuncu, söylenenlere göre sevgilisinin Ulus'u bir türlü sevememesinden bu kararı almış. Sempatik ve doğa tavırları ile Eda Ece son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından...