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Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e şok yorum: "Baban seni rezil ediyor..."

Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e şok yorum: "Baban seni rezil ediyor..."
23.08.2022 18:50 - Son Güncelleme: 23.08.2022 18:51

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bikinili karesiyle sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bırakmıştı geçtiğimiz günlerde. Magazin muhabirinin sorduğu soru karşısında Ece Ronay hakkında bazı açıklamalarda bulunan Yasmin Erbil Instagram pozlarıyla adından söz ettirdi Gündemde yerini koruyan Erbil'in pozlarının ardından TikTok fenomeni Ece Ronay'dan gelen paylaşımlar dikkat çekti. Ece Ronay Instagram hikayelerinde, "Baban seni rezil ediyor..." benzeri cümleler kullandı. İşte o paylaşım...

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