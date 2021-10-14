Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'u ele veren açıklama: 'Köprüyü geçene kadardı'

Turkcell Platinum, daha sağlıklı bir yaşam için sanat camiasıyla spor etkinliği düzenledi. Davete katılan Ebru Şallı, açıklamalarıyla güldürdü. Ünlü sunucu, "Erkeklere ne zaman pilates yaptırsam hepsi yan çiziyor. Uğur da yan çizdi. Evlenene kadar pilates yaptı. 'Köprüyü geçene kadardı' dedi. Şimdi sadece yürüyüş yapıyor" diye konuştu.

Şallı, "Bir keresinde pilates dersimde bütün erkekler tuvalete gitti. Giden geri gelmedi hepsi kaçtı" diyerek güldürdü.