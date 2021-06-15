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Hercai ile yıldızı parlayan Ebru Şahin sosyal medyada şov yaptı! Sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı

Hercai ile yıldızı parlayan Ebru Şahin sosyal medyada şov yaptı! Sere serpe uzandı… Başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Hercai'de Reyyan karakterine can veren Ebru Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman ile birlikte soluğu tatilde alan Şahin, doğayla iç içe bir pozunu Instagram hesabında paylaştı. Sere serpe uzandığı pozunu takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte düzgün fiziğiyle hayranlarından tam not alan Ebru Şahin'in o pozu…

15.06.2021 00:49 - Son Güncelleme: 15.06.2021 00:49
Hercai ile yıldızı parlayan Ebru Şahin sosyal medyada şov yaptı! Sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı

Ebru Şahin, başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman ile birlikte soluğu tatilde almıştı.

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Hercai ile yıldızı parlayan Ebru Şahin sosyal medyada şov yaptı! Sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı

Tatil pozlarıyla sık sık gündem olan güzel oyuncu, Instagram hesabında yayınladığı son pozuyla da çok konuşuldu.

Hercai ile yıldızı parlayan Ebru Şahin sosyal medyada şov yaptı! Sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı

Ebru Şahin, doğayla iç içe verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.

Hercai ile yıldızı parlayan Ebru Şahin sosyal medyada şov yaptı! Sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı

Takipçilerinin övgü yağdırdığı Ebru Şahin için "Fotoğrafa bakmaktan kendimi alamıyorum", "En güzel kadın", "Bayıldım, harikasın" yorumları yapıldı.

Hercai ile yıldızı parlayan Ebru Şahin sosyal medyada şov yaptı! Sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı

İşte ünlü oyuncu Ebru Şahin'in sosyal medyayı sallayan o pozu…