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Haberler Magazin Ebru Polat yataktan yarı çıplak pozunu paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü 6 milyon TL'lik aracıyla çok konuşulan Ebru yine gündemde

Ebru Polat yataktan yarı çıplak pozunu paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü 6 milyon TL'lik aracıyla çok konuşulan Ebru yine gündemde

Ebru Polat yataktan çıplak pozunu paylaştı! Ünlü şarkıcı Ebru Polat, geçen günlerde 6 milyon TL'lik aracı ile gündem olmuştu. Attığı her adımla sık sık adından söz ettiren Polat, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, yatakta verdiği yarı çıplak pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'da hızla yayılan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Ebru Polat'ın o paylaşımı...

30.12.2021 01:14 - Son Güncelleme: 30.12.2021 01:14
Ebru Polat yataktan yarı çıplak pozunu paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü 6 milyon TL’lik aracıyla çok konuşulan Ebru yine gündemde

Şimdilerde bir magazin programında yorumculuk yapan Ebru Polat, geçen günlerde 6 milyon TL'lik aracı ile gündem olmuştu.

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Ebru Polat yataktan yarı çıplak pozunu paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü 6 milyon TL’lik aracıyla çok konuşulan Ebru yine gündemde

Yaptığı açıklamalar ile de çok konuşulan Polat, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ebru Polat yataktan yarı çıplak pozunu paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü 6 milyon TL’lik aracıyla çok konuşulan Ebru yine gündemde

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, yatakta verdiği yarı çıplak pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ebru Polat yataktan yarı çıplak pozunu paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü 6 milyon TL’lik aracıyla çok konuşulan Ebru yine gündemde

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan poz, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Ebru Polat yataktan yarı çıplak pozunu paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü 6 milyon TL’lik aracıyla çok konuşulan Ebru yine gündemde

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören fotoğrafa binlerce yorum yapıldı.

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