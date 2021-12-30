Ebru Polat yataktan yarı çıplak pozunu paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü 6 milyon TL'lik aracıyla çok konuşulan Ebru yine gündemde
Ebru Polat yataktan çıplak pozunu paylaştı! Ünlü şarkıcı Ebru Polat, geçen günlerde 6 milyon TL'lik aracı ile gündem olmuştu. Attığı her adımla sık sık adından söz ettiren Polat, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, yatakta verdiği yarı çıplak pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'da hızla yayılan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Ebru Polat'ın o paylaşımı...
30.12.2021 01:14
- Son Güncelleme: 30.12.2021 01:14
Şimdilerde bir magazin programında yorumculuk yapan Ebru Polat, geçen günlerde 6 milyon TL'lik aracı ile gündem olmuştu.