Ebru Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara’yı gören dilini ısırdı!

Yaparım Bilirsin, Çingenem, Söyleyin, Ölümsüz Aşklar, Demir Attım gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla yıllarca adından söz ettiren Ebru Gündeş, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu. Özellikle Reza Zarrab ile olan evliliğiyle bir dönem magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı, bu kez gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla gündeme geldi. Gündeş'in kızı Alara Zarrab, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Benzerlikleriyle dikkat çeken anne-kız için "Ebru kendini doğurmuş", "Annesinin kopyası", "Küçük Ebru" gibi yorumlar yapıldı