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'Dön gel' Melisa! Sefo ve Melisa Döngel aşkı bitti! Sefo öyle bir paylaşım yaptı ki....

'Dön gel' Melisa! Sefo ve Melisa Döngel aşkı bitti! Sefo öyle bir paylaşım yaptı ki....
01.07.2023 17:56 - Son Güncelleme: 01.07.2023 18:00

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Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan Sefo ve Melisa Döngel ayrılık kararı aldı. Sefo, Instagram hesabından, “Ağlamadan ayrılık olmaz” sözleriyle eski aşkına gönderme yaptı.

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İlişkilerini gözlerden uzak yaşamak isteyen ve saklayan Melisa Döngel ve Sefo ve ilişkisi de bitti. Sefo'nun her konserinde boy gösteren Döngel, yine vuslata eremedi.

Geçtiğimiz ay da Sakarya'da tatile gittikleri de ortaya çıkan çiftin, ayrılık kararı alarak herkesi şaşırttı. Sosyal medyadan da birbirilerini takipten çıkan ikili, geri dönülmez bir yola girdi.

GÖNDERME YAPTI
Son olarak Sefo, yaz tatilinde çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Videodaki şarkı ise dikkat çekti. Ünlü rapçi, "Ağlamadan ayrılık olmaz, hatıralar uslu durmaz. Kalanlar gideni gönlünde taşır, aşk sevene yük olmaz. Biz böyle bilir böyle yaşarız" kısmını paylaşarak şarkıya eşlik etti.

Söz konusu video, Sefo'nun Döngel'e gönderme yaptığını akıllara getirdi.

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