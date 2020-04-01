Haberler Video Magazin Videoları Doktor Mehmet Öz TikTok videosu ile sosyal medyayı yıktı geçti! Kadın elbisesi giydi ve...
Doktor Mehmet Öz TikTok videosu ile sosyal medyayı yıktı geçti! Kadın elbisesi giydi ve...

Doktor Mehmet Öz TikTok videosu ile sosyal medyayı yıktı geçti! Kadın elbisesi giydi ve...

01.04.2020 19:31

Mehmet Öz TikTok videosu ile gündemde! 11 Haziran 1960'da babasının görev yaptığı Cleveland, Ohio, Amerika'da dünyaya geldi. Geçtiğimiz günlerde (Covid-19) corona virüs salgını hakkında "Panik, sizi başarılı olmanız için gereken sakinlikten uzaklaştırır" diyen Doktor Mehmet Öz, kadın elbisesi giyerek çektiği video ile sosyal medyayı yıktı geçti. İşte Mehmet Öz'ün TikTok videosu...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Magazin Videoları