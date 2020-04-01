Mehmet Öz TikTok videosu ile gündemde! 11 Haziran 1960'da babasının görev yaptığı Cleveland, Ohio, Amerika'da dünyaya geldi. Geçtiğimiz günlerde (Covid-19) corona virüs salgını hakkında "Panik, sizi başarılı olmanız için gereken sakinlikten uzaklaştırır" diyen Doktor Mehmet Öz, kadın elbisesi giyerek çektiği video ile sosyal medyayı yıktı geçti. İşte Mehmet Öz'ün TikTok videosu...
Doktor Mehmet Öz TikTok videosu ile sosyal medyayı yıktı geçti! Kadın elbisesi giydi ve...01.04.2020 19:31
- Doktor Mehmet Öz TikTok videosu ile sosyal medyayı yıktı geçti! Kadın elbisesi giydi ve...
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