Doktor Mehmet Öz ile canlı yayın yapan Nusret Gökçe rezil oldu! "Asemptomatik diyemeyince...

Nusret Gökçe’nin Instagram canlı yayınına, ABD’de görev yapan Türk doktor Mehmet Öz katıldı. Koronavirüs süreciyle ilgili konuşan ikili arasında yaşanan diyalog izleyenleri güldürdü. Dünyanın birçok yerinde restorantı bulunan Nusret Gökçe’nin “Ben eti konuşturuyorum, ama dil sorunum olmasaydı, hepsine katılırdım” diyerek İngilizce bilmediği açıklamıştı. Yabancı dil sıkıntısından yakınan Gökçe, İngilizce öğrenmek için özel ders almaya başlamıştı.

Etçi Nusret Gökçe, bu kez canlı yayında çok fena rezil oldu. ABD'de yaşayan dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ü Instagram canlı yayınına alan Nusret, 'asemptomatik' diyemeyince sosyal medya yıkıldı.

Asemptomatik demeye çalışırken, esem tematik, esem matematik gibi şeyler söyleyen Gökçe'yi anlayamayan Dr. Öz soruyu geçiştirdi.

Canlı yayını izleyenlerin gözünden kaçmayan bu durum sosyal medyada alay konusu oldu. "Doktor Öz Türkçeyi Nusret'ten daha iyi konuşuyor, Nusretin Türkçe bilmediğini anladığınız o an…" gibi yorumlar yapıldı.

"DİL SORUNUM VAR" DEMİŞTİ

Dünyanın birçok yerinde restorantı bulunan Nusret Gökçe'nin "Ben eti konuşturuyorum, ama dil sorunum olmasaydı, hepsine katılırdım" diyerek ingilizce bilmediği açıklamıştı.

Yabancı dil sıkıntısından yakınan Gökçe, ingilizceyi öğrenmek için özel ders almaya başlamıştı.