Dilan Polat serbest bırakıldı mı? Dilan Polat çıktı mı? Dilan Polat davasında yeni gelişme...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

MAHKEMEDEN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

1.Sulh Ceza Mahkemesi'nde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 kişi SEGBIS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanarak ifade verdi. Kararını açıklayan mahkeme 12 kişinin tutukluluğunun devamına hükmetti.