Dilan Çiçek Deniz’den bikini şov! Gün batımında poz verdi sosyal medyayı yaktı kavurdu gören dönüp bir daha baktı
Dilan Çiçek Deniz'den bikini şov! Reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, Bodrum Yalıkavak'ta sevgilisi ile objektiflere yakalanmış ve uzun süre gündem olmuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şimdi ise Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, bikinisi ile gün batımında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Deniz'in paylaşımı kısa sürede gündem olarak sosyal medyaya damga vurdu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in tatil pozları...
17.07.2021 19:17
- Son Güncelleme: 17.07.2021 19:17
Dilan Çiçek Deniz, reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. İkili, geçtiğimiz günlerde Bodrum Yalıkavak'ta görüntülenerek aşk iddialarını doğrulamıştı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şimdi ise Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi. Deniz, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.