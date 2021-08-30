Derin Talu siyah bikinisi ve transparan üstüyle mest etti! Defne Samyeli'nin Cem Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Derin Talu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Talu, son yayınladığı pozla yine adından söz ettirdi. Siyah bikinisi ve transparan üstüyle objektif karşısına geçen Talu'ya sosyal medyadan yorum yağdı. Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu da kardeşinin iddialı paylaşımına kayıtsız kalamadı. İşte Derin Talu'nun o paylaşımı...