Deniz Seki’den photoshop iddialarına tokat gibi cevap! Canlı yayında açtı göbeğini, bacağını |VİDEO

Deniz Seki'den photoshop yorumlarına yanıt! Son dönemlerde değişimiyle dikkat çeken Deniz Seki, yaptığı bikinili paylaşımlarına gelen 'photoshop' yorumlarına isyan etti. Her fırsatta fotoğraflarına photoshop uygulamadığını dile getiren Seki, Şeyda Coşkun ile yaptığı canlı yayında iddiaları bir kez daha yalanladı. Ünlü şarkıcı, Instagram canlı yayınında Tuğba Coşkun'u yanına çağırarak ilginç bir yöntemle zayıfladığını ispatlamaya çalıştı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Şimdilerde sevgilisi İrfan Özçelik ile tatilin keyfini çıkaran Deniz Seki, bikinili pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

Ancak kilo verdiğini hemen hemen her açıklamasında dile getiren Deniz Seki, bikinili pozlarına photoshop uyguladığını iddia eden takipçilerini bir türlü ikna edemedi.

Fotoğraflarına photoshop uyguladığı iddialarıyla çok konuşulan Seki, Şeyda Coşkun ile yaptığı Instagram canlı yayınında konuyu bir kez daha gündeme getirdi.

Söz konusu yayında Deniz Seki "Bir dönem mide ameliyatı oldu. 86 kiloydum o zaman. Çok başarılı bir operasyondu ancak sonra annemin rahatsızlığı, başka sorunlar derken tekrar kilo aldım" dedi.

Daha sonra Şeyda Coşkun ile çalışıp kilo veren Deniz Seki, canlı yayında Tuğba Coşkun'un yardımıyla ne kadar inceldiğini gözler önüne serdi.

Tuğba Coşkun, elleriyle Deniz Seki'nin bacaklarını ve belini sararak ünlü şarkıcının oldukça zayıf olduğunu söyledi. Coşkun, "Bacakları, benim bacaklarımdan ince" ifadelerini kullandı.

Canlı yayındaki dikkat çeken o anlar, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.