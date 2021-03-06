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Deniz Seki değişimiyle görenleri şaşırttı!

Deniz Seki değişimiyle görenleri şaşırttı!
06.03.2021 10:40
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Son günlerin hiç kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri 50 yaşındaki Deniz Seki. Büyük bir değişim operasyonuna giden Deniz Seki hem zayıfladı hem de estetikle bambaşka biri oldu çıktı. Şimdilerde yeni halinin keyfini çıkaran Deniz Seki, tarzını değiştirmesinin ardından 2019 yılından beri aşk yaşadığı İrfan Özçelik'ten ayrıldı. Single kapağı için kamera karşısına geçen Deniz Seki'nin fotoğrafları çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Deniz Seki bakın kim benzetildi.


Sosyal medya kullanıcıları, Deniz Seki'nin gönderisine; "Bu kim?", "İsmini yazmasanız tanıyamazdım", "Nasıl bu hale geldiniz formülünü söyleyin," "Deniz Seki siz misiniz?", "Jennifer Lopez'e ne kadar benzemişsiniz", "Sanki başka biri" şeklinde yorumlar yazdı.
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