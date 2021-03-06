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Yasemin Bozkurt'tan Mehmet Ali Erbil ve annesiyle ilgili olay itiraf!

Yasemin Bozkurt'tan Mehmet Ali Erbil ve annesiyle ilgili olay itiraf!
06.03.2021 09:47
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Mehmet Ali Erbil ve annesiyle ilgili bomba itiraf! 'Seni yüzleştireceğim' diyen Yasemin Bozkurt meğer yıllar önce ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile annesi Yurdagül Eken'i barıştıran isim olmuş. "Yasemin'in Penceresi" programı ile hafızalara kazınan sunucu Yasemin Bozkurt, Lerzan Mutlu'nun programına konuk oldu. Yasemin Bozkurt'un Mehmet Ali Erbil ve annesiyle ilgili itirafı ise magazin gündemine bomba gibi düştü.


Yasemin Bozkurt, "Mehmet Ali Erbil programıma konuk olduğunda annesiyle beş yıldır konuşmuyordu. Annesi ikinci kez evlendiği için onunla konuşmuyormuş. Programıma geldiğinde 'seni yüzleştireceğim' dediğimde, 'Gelecek kişi annemse stüdyoyu terk ederim' dedi. Ama daha sonra annesi stüdyoya girince birbirlerine sarılıp hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Böylece onları ben barıştırmış oldum." dedi.

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