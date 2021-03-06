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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde’yi görenler inanamıyor! Annesinin tıpatıp aynısı

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde’yi görenler inanamıyor! Annesinin tıpatıp aynısı
06.03.2021 12:03
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Son olarak Çukur dizisinde Sultan Koçovalı rolünde izlediğimiz usta sanatçı Perihan Savaş ve İbo Show ile ekranlara yeniden dönen İbrahim Tatlıses'in kızları olan Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi bilmiyor. Anne babası tüm Türkiye tarafından tanınan Melek Zübeyde Akkaş tüm bunların aksine gözlerden uzak büyüdü. Melek Zübeyde Akkaş'ın 2008 yılında evlendiği Volkan Akkaş'tan Kemal Ali, Efe ve Zeynep Bal adında 3 çocuğu var. İşte İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden olan kızı Melek Zübeyde Akkaş.


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