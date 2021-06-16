Deniz Baysal’ın estetiksiz hali ‘Yok artık’ dedirtti! Teşkilat dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Bodrum'da alan Deniz Baysal, tekne turunda eşi Barış Yurtçu ile görüntülendi. Eşini öpücüklere boğan ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Romantik görüntüleriyle gündeme gelen Deniz Baysal'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Baysal'ın geçmiş yıllara ait fotoğrafı ise şaşkınlık yarattı. Ünlü oyuncunun estetiksiz hali kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İşte Deniz Baysal'ın estetiksiz hali…