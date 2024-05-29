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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024, 10:26 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024, 10:26

Deniz Akkaya'den peş peşe bomba itiraflar: Teyzem 2 defa kızımı boğmaya kalktı

2010'da boşandığı Efe Önbilgin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Ayşe ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Deniz Akkaya'nın anlattıkları herkesi şaşkına çevirmişti. Kızının elinden polisler sayesinde kurtulduğunu söyleyen Akkaya'nın paylaşımlarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Ayşe'yi koruma altına aldığı öğrenilmişti. Konuyla ilgili paylaşımlarını sürdüren Akkaya'dan yeni itiraflar geldi. Öz babasının kendisine dava açtığını belirten Akkaya, "Psikolojik sorunları var" diyerek bunun nedenini açıkladı. Öte yandan Akkaya, kızının babası Efe Önbilgin'in konuyla ilgili söylediklerini de takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin teyzesiyle ilgili anlattıkları ise şoke etti.

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