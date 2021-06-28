Deniz Akkaya seksi hallerinin bulunduğu video paylaştı sosyal medya alev aldı... Sosyal medyada yayınladığı cesur pozlarıyla sık sık gündem olan Deniz Akkaya, Instagram hesabında paylaştığı son videosuyla yine adından söz ettirdi. Cesur pozlarını paylaşmaya devam eden Akkaya, bahçede, banyoda, yatak odasında ve havuzda verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Yeni imajıyla da dikkat çeken ünlü model, paylaşımının altına "Bu yaz sarışın tahammül edeceksiniz bana" notunu ekledi. Akkaya'nın iddialı pozları sosyal medyayı adeta salladı. İşte Deniz Akkaya'nın çok konuşulan o paylaşımı…

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve yayınladığı iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan Deniz Akkaya, Instagram hesabında paylaştığı son videosuyla yine adından söz ettirdi.

Cesur pozlarını paylaşmaya devam eden Akkaya, bahçede, banyoda, yatak odasında ve havuzda verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Yeni imajıyla da dikkat çeken ünlü modelin "Bu yaz sarışın tahammül edeceksiniz bana" notunu eklediği paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

Akkaya'ya takipçileri övgü yağdırdı. Ünlü model için "Süpersin", "Yaktın buraları", "Hayran kaldım" yorumlarında bulundu.