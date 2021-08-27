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Demet Şener 'yeni bir aşk mı var?' sorusuna 'evet' dedi ikili tatilde yakalandı! Meğer kızları arkadaşmış...

Demet Şener 'yeni bir aşk mı var?' sorusuna 'evet' dedi ikili tatilde yakalandı! Meğer kızları arkadaşmış...
27.08.2021 10:40
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Demet Şener 'yeni bir aşk mı var?' sorusuna 'evet' yanıtını verdi o isim bakın kim çıktı! 2018'de olaylı bir şekilde boşandığı İbrahim Kutluay'ın ardından 2019 yılında 1,5 ay aşk yaşadığı Cenk Küpeli ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Demet Şener yeni ilişkisi ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz haftalarda eski eşi Kutluay ile arasındaki buzları erittiğini ifade eden Demet Şener'in yeni sevgilisi hakkında merak artarken o isim bugün ortaya çıktı. 1 aydır flört eden ikili Bodrum tatilinde yakalandı. Çiftin kızlarının yakın arkadaş olduğu öğrenildi. İşte Demet Şener'in yeni sevgilisi...


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