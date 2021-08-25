Demet Şener ’yeni bir aşk mı var?’ sorusuna ’evet’ dedi ikili tatilde yakalandı! O isim bakın kim çıktı meğer kızları arkadaşmış...

2018'de İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanan eski manken Demet Şener, 2019 yılında da iş insanı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. Ancak aradığı mutluluğu yine bulamayan Şener, Küpeli ile boşanmıştı.