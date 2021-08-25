Demet Şener 'yeni bir aşk mı var?' sorusuna 'evet' dedi ikili tatilde yakalandı! O isim bakın kim çıktı meğer kızları arkadaşmış...
Demet Şener 'yeni bir aşk mı var?' sorusuna 'evet' yanıtını verdi o isim bakın kim çıktı! 2018'de olaylı bir şekilde boşandığı İbrahim Kutluay'ın ardından 2019 yılında 1,5 ay aşk yaşadığı Cenk Küpeli ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Demet Şener yeni ilişkisi ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz haftalarda eski eşi Kutluay ile arasındaki buzları erittiğini ifade eden Demet Şener'in yeni sevgilisi hakkında merak artarken o isim bugün ortaya çıktı. 1 aydır flört eden ikili Bodrum tatilinde yakalandı. Çiftin kızlarının yakın arkadaş olduğu öğrenildi. İşte Demet Şener'in yeni sevgilisi...
25.08.2021 11:41
- Son Güncelleme: 25.08.2021 12:35
2018'de İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanan eski manken Demet Şener, 2019 yılında da iş insanı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. Ancak aradığı mutluluğu yine bulamayan Şener, Küpeli ile boşanmıştı.
YENİ AŞKIYLA TATİLDE
Ancak Şener yeni bir aşka yelken açtı. Eski mankenin lojistik sektörüyle uğraşan iş insanı Tolga Arman'a gönlünü kaptırdı. Bodrum'da paparazzilere yakalanmamak için aralarına bir şezlong mesafe koyan ikili yakayı ele verdi.