Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığının detayları ortaya çıktı! Oğuzhan ilk kez konuştu

8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Evli yönetmenle yasak aşk yaşayan evli kadın başrol oyuncusu haberlerinin hemen ardından ayrılık haberleri çıkması her şeyin başlangıcı olmuştu. Çiftin boşanma nedenleri merak edilirken ilginç iddialar da ortaya atılmaya devam ediliyor. Öte yandan ayrılık kararı sonrası görüntülenen Oğuzhan Koç ilk kez konuştu.