Demet Özdemir 'sonunda giyinme odamdayım' dedi görenler hayran kaldı! Demet'in 4 milyon TL'lik evi...

Demet Özdemir 'sonunda giyinme odamdayım' dedi görenler hayran kaldı! Oğuzhan Koç'la aşk yaşayan Demet Özdemir, geçtiğimiz ekim ayında Zekeriyaköy'de 4 milyon TL'ye aldığı süper lüks villasına şubat ayında taşındı. Doğum gününde yeni yaşını yeni evinde sevgilisi Oğuzhan Koç ile kutlayan Demet Özdemir, Instagram'dan süper lüks villasını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakteri ile dikkat çeken Demet Özdemir'in evi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...