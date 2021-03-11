Demet Özdemir 'sonunda giyinme odamdayım' dedi görenler hayran kaldı! Oğuzhan Koç'la aşk yaşayan Demet Özdemir'in evi...

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Özdemir, dizi ve reklamlardan kazandığı parayla akıllıca bir yatırım yaptı ve işte 4 milyon TL'ye bu lüks villayı satın aldı. Başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin evleri...