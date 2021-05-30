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Demet Akalın ile Seda Sayan birbirine girdi! Seda 'kimsenin ekmeğiyle oynamam' dedi Demet'ten jet yanıt!

Demet Akalın ile Seda Sayan birbirine girdi! Seda 'kimsenin ekmeğiyle oynamam' dedi Demet'ten jet yanıt!
30.05.2021 14:37
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Demet Akalın ile Seda Sayan birbirine girdi! Demet Akalın, Alişan ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği 'Demet ile Alişan Sabah Sabah' programın final yapmasının ardından, yerine usta sanatçı Seda Sayan ile anlaşıldığı haberleri çıkınca harekete geçti. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, arkadaşı ve meslektaşı Seda Sayan'ı takipten çıktı. Seda Sayan da Demet Akalın'ın bu hamlesini karşılıksız bırakmadı. Yaşanan olayların ardından Seda Sayan Instagram hesabından 'Kimsenin ekmeğiyle oynamam, beni bilen gayet iyi bilir' açıklamasında bulunurken Demet Akalın'dan gelen jet yanıt gündeme bomba gibi düştü!


Demet Akalın ile Seda Sayan birbirine girdi! Seda Sayan Instagram'dan 'Ben kimsenin ekmeğiyle oynamam, bilen iyi bilir' dedi Demet'ten yanıt gecikmedi. İşte Demet Akalın - Seda Sayan kavgasında son durum...

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