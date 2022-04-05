RAMAZAN İMSAKİYE
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''Deli Mi Ne?'' kanalının sahibi Fester Abdü lakaplı Youtuber Abdüsselam Yılmaz gece kulübünde kavga etti! Şişeler havada uçuştu

''Deli Mi Ne?'' kanalının sahibi Fester Abdü lakaplı Youtuber Abdüsselam Yılmaz gece kulübünde kavga etti! Şişeler havada uçuştu
05.04.2022 11:57

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Karaköy'de bir gece kulübünde parti veren sosyal medya fenomenleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Masa, şişe ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları kameralara yansırken, mekandaki fenomenlerden Abdüsselam Yılmaz da aralarında olduğu 3'ü alnından yaralandı. Hastanede darp raporu alan fenomen Batuhan Şahin, emniyete giderek şikayetçi oldu.

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Karaköy'de bir gece kulübünde parti veren sosyal medya fenomenleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Masa, şişe ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları kameralara yansırken, mekandaki fenomenlerden 3'ü alnından yaralandı. Hastanede darp raporu alan fenomen Batuhan Şahin, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Önceki hafta cumartesi günü Beyoğlu Karaköy'deki bir gece kulübünde meydana gelen olayda aralarında Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin'in de olduğu sosyal medya fenomenleri, parti düzelendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde fenomenler arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine masa, şişe ve yumruklar havada uçuştu.

Kavga sonucunda Batuhan Şahin ve diğer iki fenomen genç aldığı darbelerle yaralanırken, hem içeride hem de dışarıda yaşanan kavga ise kameralara yansıdı. Olayın ardından hastanede tedavi gören ve darp raporu alan Şahin ardından emniyete giderek şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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