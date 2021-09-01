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Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun erkek arkadaşı kameralara yakalanınca önce küfür etti sonra saldırdı…

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun erkek arkadaşı kameralara yakalanınca önce küfür etti sonra saldırdı…
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Defne Samyeli'nin Cem Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Derin Talu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Talu henüz 17 yaşında ama sık sık cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Defne Samyeli'nın küçük kızı Derin Talu gecelerde yakalandı. 17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı kameralara küfürler edip saldırdı. Talu'nun olaylı gecesi magazin gündemine bomba gibi düşerken “17 yaşında ortamlara bak” gibi yorumlar yapıldı.


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