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Defne Samyeli klibinin kamera arkası görüntülerini paylaştı! İç çamaşırıyla yatakta yuvarlanan Defne...

Defne Samyeli klibinin kamera arkası görüntülerini paylaştı! İç çamaşırıyla yatakta yuvarlanan Defne...
10.09.2022 00:55 - Son Güncelleme: 10.09.2022 01:01

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Spikerlik kariyerine şarkıcılık ve oyunculuğu da ekleyen Defne Samyeli, son dönemlerde özellikle müzisyen yönünü ön plana çıkardı ve Abidin adlı şarkıcını müzikseverlerin beğenine sundu. Kısa sürede dillere dolanan şarkısının klibiyle de çok konuşulan Samyeli, şimdi ise kamera arkası görüntülerini yayınlayarak adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcının; küvette, yatakta, salonda ve bahçede çekilen görüntülerinin kamera arkası gündem oldu. İşte Defne Samyeli'nin 'görmediklerini' diye yayınladığı o görüntüler...

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