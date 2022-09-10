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Songül Karlı’dan iddialı paylaşım! İç gösteren bluzuyla….

Songül Karlı’dan iddialı paylaşım! İç gösteren bluzuyla….
10.09.2022 00:51 - Son Güncelleme: 10.09.2022 00:55

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Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Songül Karlı, özellikle iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer edinmişti. Sütyensiz spor pozlarıyla bir dönem gündemden düşmeyen Karlı, bu kez iç gösteren bluzuyla verdiği pozla çok konuşuldu. Siyah sutyeninin üzerine giydiği beyaz tişörtüyle poz veren Karlı'nın paylaşımı kısa sürede gündem olurken ünlü şarkıcıya yorum ve beğeni yağdı. Karlı'ya ilk yorum yapanlardan biri ise İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı oldu. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

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