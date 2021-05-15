Cüneyt Arkın ''Türk sinemasına ben getirdim'' deyip paylaştı! Medrano Sirki'nden sinemaya aktarılan bir tarih...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın bakın aslen nereliymiş! 300'den fazla filmde yer alan, oyunculuğunun yanı sıra yapımcı ve yönetmen olarak da çalışan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Cüneyt Arkın, 7'den 70'e birçok insanın gönlüne taht kurdu. Özellikle son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Usta isim sosyal medya hesabından 'Türk sinemasına ben getirdim'' notuyla paylaştığı videoyla Medrano Sirki'nden sinemaya aktardığı tarihi anlattı.