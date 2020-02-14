Çöpçatan Ozan iş başında! İşte Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkının bilinmeyenleri... 14.02.2020 16:24

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın sevgili olduğu iddiaları uzun bir zamandır kulislerde dolaşıyordu ancak bu iddiayı destekleyen bir kanıt bir türlü bulunamıyordu. Defne Samyeli - Cem Yılmaz ayrılığının nedeni Serenay Sarıkaya olarak gösteriliyordu. İkili Atina tatiline çıkınca olanlar oldu... Birlikte görüntülenen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken, Defne Samyeli'nin aldatılmış olması da bir başka gündem konusu oldu. Herkesin aklında bir soru vardı; "Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı nasıl ve ne zaman başladı?" İşte Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın sevgili olmasının ardından ortaya çıkan gerçekler...

Cem Yılmaz işe Serenay Sarıkaya aşkının bilinmeyenlerine hazır mısınız? İşte Hürriyet'in haberine göre Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın tanışma hikayesi...

ÇÖPÇATAN OZAN!

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Aylardır yazılıp çizilen aşk haberleri karşısında sessizliğe bürünen sevgililer, ilk kez geçen hafta Atina'da görüntülenmişti. Defne Samyeli de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla bu aşkın Cem Yılmaz'la birlikte olduğu dönemde başladığını ve aldatıldığını ima etmişti. Şimdi de ilişkinin temelinin ünlü komedyenin yakın dostu Ozan Güven'e dayandığı ortaya çıktı.

Hatırlarsınız Ozan Güven "Fi" dizisinde Serenay Sarıkaya'yla birlikte rol almış ve ikili zamanla yakın arkadaş olmuştu.Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın yollarının nasıl kesiştiğine gelince...

Ünlü komedyen, 1.5 yıl ilişki yaşadığı Defne Samyeli'den geçtiğimiz ekim ayında ayrılıyor ve sonrasında Serenay Sarıkaya'yla birlikte olduğu şeklinde dedikodular çıkıyor. Ancak Cem yazılanlara bir anlam veremiyor, hatta evinde ağırladığı Ozan'a çıkan haberlerden bahsederken "Serenay'ı tanımıyorum bile, nereden çıkarıyorlar bunları" diyor. O günlerde Maslak Uniq Hall'de "Don Kişot'um Ben" adlı oyununu sahnelemeye hazırlanan Ozan ise "27 Ekim'de oyunum var, Serenay da gelecek. İstersen sen de gel, sizi tanıştırayım" teklifinde bulunuyor.

Cem Yılmaz oyuna gidiyor ve Ozan Güven ünlü komedyeni o gece orada bulunan Serenay Sarıkaya'yla tanıştırıyor. Ve sürpriz aşkın temelleri de o oyunda atılıyor. Yani aylardır gündemden düşmeyen bu aşkın altından, Cem Yılmaz'la yediği içtiği ayrı gitmeyen Ozan Güven çıkıyor.