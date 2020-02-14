Hayranları şokta! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'dan olay itiraf: İlk başlarda platonik aşıktı bana ama... 14.02.2020 17:14

Banu Alkan itirafıyla herkesi şoke etti. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Afrodit lakaplı Banu Alkan, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına röportaj verdi. 61 yaşındaki Afrodit Banu Alkan'ın, 'Hayatımda biri var' itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Banu Alkan sürpriz aşkını, "Beyefendi muhteşem. Ben akıllı erkek severim. Beni aklıyla kendisine aşık ettirdi. Ben davranış biçimi, işi ve kariyerine de bakarım ama önce akıl... 6 aydır platonik aşıktı ve pek istemedim. Ama o çok çaba gösterdi. Beni bu kadar çok sevmesini sevdim. Mavi gözleri var. Gürbüz Bey ve Murat Taşdemir'in de gözleri maviydi. 3 gün önce 14 Şubat hazırlıklarına başladı." ifadeleriyle anlatırken "Kendisini önümüzdeki günlerde tanıyacaksınız" sözleriyle ise merak uyandırdı. İşte Banu Alkan'ın şoke eden açıklamaları...

"O YILMADI VE KAZANDI!"

Bir süredir ortalarda gözükmeyen Banu Alkan, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına röportaj verdi. Alkan, hayatında biri olduğunu şu sözleriyle itiraf etti:

Evet hayatımda biri var, çok mutluyum. Yine renkli gözlü ve esmer, mavi mavi gözleri var. İlk başlarda platonik aşıktı bana, ben istemedim ama o yılmadı ve kazandı. Ben onun bana olan sevgisini sevdim. Bir de ben akıllı adam severim, çok çok akıllı. Yakında öğrenirsiniz, çok mutluyum...