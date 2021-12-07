Haberler Magazin Videoları Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin yıldızı Atakan Çelik’in gözünden sakındığı eşine bakın! Kendine hayran bıraktı

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin yıldızı Atakan Çelik’in gözünden sakındığı eşine bakın! Kendine hayran bıraktı

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin yıldızı Atakan Çelik’in gözünden sakındığı eşine bakın! Kendine hayran bıraktı
07.12.2021 10:00 - Son Güncelleme: 07.12.2021 10:06
Ana Sayfa 04:34
Sergen Yalçın, Borussia...
Ana Sayfa 01:05
Masumlar Apartmanı 51. bölüm...
Ana Sayfa 00:45
Destan 4. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 02:31
Batuga, Akkız'ın esaretine...
Ana Sayfa 00:58
Camdaki Kız 23. bölüm 2....
Ana Sayfa 01:00
Gönül Dağı 43. bölüm 2....
Ana Sayfa 01:55
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı:...
Ana Sayfa 00:40
Fatih Terim hastaneye...
Ana Sayfa 05:51
Prof. Dr. Teoman Duralı'ya...
Ana Sayfa 05:15
TÜRK-İŞ başkanı: "Makul bir...
Ana Sayfa 10:31
İş birliğinin artırılması için...
Ana Sayfa 00:39
Irak'ta patlama: Ölü ve...

Kadrosunda Safa Sarı, Cenan Adıgüzel, Ahmet Hilmi Deler, Ebru Yücel, Fatma Tezcan gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin sevilen oyuncusu Atakan Çelik'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Atakan Çelik evli mi?", "Atakan Çelik'in eşi kim?" sorularının yanıtlarını arattı. Çelik'in gözlerden sakındığı eşi Zeynep'i görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte Atakan Çelik'in güzeller güzeli eşi Zeynep...

Magazin Videoları
SON DAKİKA