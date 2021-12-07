Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin yıldızı Atakan Çelik’in gözünden sakındığı eşine bakın! Kendine hayran bıraktı

Kadrosunda Safa Sarı, Cenan Adıgüzel, Ahmet Hilmi Deler, Ebru Yücel, Fatma Tezcan gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin sevilen oyuncusu Atakan Çelik'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Atakan Çelik evli mi?", "Atakan Çelik'in eşi kim?" sorularının yanıtlarını arattı. Çelik'in gözlerden sakındığı eşi Zeynep'i görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte Atakan Çelik'in güzeller güzeli eşi Zeynep...